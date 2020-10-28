Политолог Ганжара указал на провальный план США и Украины по Крыму

Симферополь, 28 октября. Соединенные Штаты пытаются использовать крымский вопрос и Украину для проведения антироссийской риторики. Об этом сообщил политолог Владислав Ганжара.

Киевское руководство намерено организовать так называемую «Крымскую платформу» для «восстановления» контроля над полуостровом. В проекте будет принимать участие американская сторона.

Ганжара сообщил, что Вашингтон использует крымскую тему для давления на Москву. Белый дом манипулирует Украиной и пытается оправдать введение санкций, проводя антироссийскую риторику во всем мире, пишет «Экономика сегодня».

Политолог подчеркнул, что киевскому руководству не удастся найти партнеров по крымскому вопросу. Соединенные Штаты и Украина не справятся с поставленной задачей, поскольку Россия будет противостоять развитию темы полуострова в антироссийской политике.