Опальный схимонах Сергий отказался явиться в СК из-за страха перед COVID-19

Екатеринбург, 28 октября. Бывший схимонах Сергий не приехал на допрос в Следственный комитет из-за боязни заразиться коронавирусом. Об этом сообщил его соратник Всеволод Могучев.

На своем YouTube-канале он заявил, что СКР «теряет от COVID-19 все больше и больше сотрудников».

«В этот источник вирусной инфекции у схиигумена Сергия есть все основания не ходить», — сказал Могучев в видеоролике.

СК ранее возбудил два уголовных дела по факту нарушений в Среднеуральском женском монастыре. Адвокат лишенного сана схимонаха Светлана Герасимова сообщала, что ее подопечный проходит по ним как свидетель. По ее словам, производства были открыты по статьям 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») и 330 УК РФ («Самоуправство»).

В октябре патриарх Московский и всея Руси Кирилл согласовал решение церковного суда Екатеринбургской епархии — Сергий должен быть отлучен от церкви.