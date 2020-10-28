Дочь Ларисы Гузеевой ужаснула подписчиков небритыми подмышками

Москва, 28 октября. Дочь актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой Татьяна Бухарова шокировала подписчиков демонстрацией волосатых подмышек.

На своей странице в Instagram в разделе Stories 20-летняя девушка опубликовала снимок, на котором предстала перед поклонниками в максимально естественном виде. Бухарова не только не стала использовать макияж и фильтры, но и продемонстрировала, что решила отказаться от бритвы. Девушка приняла вызывающую позу, положив одну руку на талию, а вторую подняла вверх. Для съемки она надела белый топ и синие джинсы.

Подписчики Бухаровой не смогли прокомментировать снимок на ее странице, поскольку в Instagram Stories нет такой функции. Однако провокационное фото опубликовал один из Telegram-каналов.

«Дочь Ларисы Гузеевой заколосилась», — написали авторы канала.

Комментаторы по-разному отнеслись к снимку Бухаровой. Многие решили,что она повторяет за дочерью певицы Мадонны.

«Больше нечего показать, видимо. Печально, когда у человека предметом гордости становятся небритые подмышки»; «Ужас»; «Надеюсь, ей когда-нибудь будет стыдно за эти фотографии»; «Я еще от дочки Мадонны не отошла, а вы уже дальше добиваете»; «Да ладно вам... Это же естественно», — написали читатели Telegram-канала.

Ранее дочь Гузеевой неприятно удивила подписчиков другой выходкой. Бухарова неожиданно решила сбрить брови.