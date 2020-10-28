PR-директор Бородиной отреагировал на слухи о беременности телеведущей

PR-директор телеведущей Ксении Бородиной прокомментировал слухи о ее беременности, об этом он сообщил в разговоре корреспонденту ФАН.

Ксения и ее супруг Курбан Омаров недавно отдыхали в Турции. Слухи о том, что теледива в интересном положении, появились после опубликованного в Instagram снимка из ресторана. Звезда «телестройки» позирует в платье объемного фасона, поэтому подписчики рискнули предположить, что Бородина может быть беременна.

Сначала ведущую забавляли негодующие комментарии пользователей Сети, но потом ее возмутило, что аудитория и мысли не допускает о том, что такой образ может создать ее наряд. Однако разубеждать фанатов звезда не торопится — своими комментариями к посту только подогревает интерес к данной ситуации.

«Уже не вижу смысла что-то скрывать. Мы рванули в Турцию, потому что ждем пополнения в семье. Желаю всем испытать такое счастье», — написала комментарий к посту со множеством смайликов звезда.

На прямой вопрос, подтверждает ли телеведущая слухи о своей беременности, Бородина лишь удивленно произнесла «Вы что, серьезно?!».

А вот у официального представителя нашелся куда более внятный комментарий.

«Если честно, сейчас трудно говорить об этом. Наверное, я бы знал о ее положении. А пока я опровергаю эти слухи», — отметил собеседник ФАН.

Ранее ведущая раскритиковала некоторые СМИ за распространение недостоверной информации о произошедшем инциденте в ее семейном ресторане.