Подруга принцессы Дианы рассказала о знакомстве семьи Клуни с Меган Маркл

Лондон, 28 октября. Известный актер Джордж Клуни и его супруга Амаль согласились прийти на свадьбу британского принца Гарри и Меган Маркл, хотя даже не были с ними знакомы.

Семья Клуни была одной из самых известных пар, приглашенных на свадьбу внука королевы Елизаветы II. Им отвели одно из самых почетных мест. Многие считали, что актеры знакомы с принцем Гарри и его избранницей и прекрасно ладят, но это оказалось вовсе не так.

Некая Рейчел Джонсон рассказала AirMail, что на самом деле Клуни и его супруга не были знакомы с представителями британской королевской семьи до их бракосочетания. Об этом ей рассказала Кэролайн Бартоломью — подруга принцессы Дианы.

Бартоломью вспомнила, как перед церемонией обратилась к Клуни и его жене с вопросом, откуда они знают жениха и невесту.

«В ответ на это знаменитости заявили, что не были представлены будущим молодоженам и не знают их», — подчеркнула она.

Оказалось, что Маркл и принц Гарри не знали лично и многих других знаменитостей, но этот факт не помешал им позвать гостей на свадьбу «для налаживания связей».

Свадьба внука Елизаветы II состоялась 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Влюбленные пригласили на торжество людей со всех уголков Великобритании. А год спустя у пары родился сын, который получил имя Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор.

В январе этого года пара решила снять полномочия членов королевской семьи и добиться финансовой независимости.