Рита Ора показала фото в бикини с отдыха на яхте

Лондон, 28 октября. Британская певица Рита Ора порадовала поклонников новыми снимками с летнего отдыха.
На своей странице в Instagram 29-летняя знаменитость выложила серию черно-белых фотографий. Певица отметила, что кадры были сняты при помощи пленочного фотоаппарата.
Практически на всех снимках Рита Ора позирует в купальнике. На первой фотографии она стоит, закусив губу. На втором снимке звезда сидит на фоне размытого пейзажа в купальнике и бандане, а на следующем кадре лежит под одеялом в халате с подносом еды.
Кроме того, певица показала редкий кадр с отдыха на яхте. На фото Рита Ора подняла руки, поэтому на снимке видна часть ее груди. На последнем фото звезда сидит на камне и смотрит на фотографа, стоящего внизу. Поклонники певицы пришли в восторг от снимков.
«Черно-белая королева»;
«Мы хотим больше!»;
«Ты выглядишь такой счастливой»;
«Горячо», — написали комментаторы.
Ранее Рита Ора порадовала фанатов снимком в откровенном платье. Певица надела наряд с глубоким декольте.