Рита Ора показала фото в бикини с отдыха на яхте

Лондон, 28 октября. Британская певица Рита Ора порадовала поклонников новыми снимками с летнего отдыха.

На своей странице в Instagram 29-летняя знаменитость выложила серию черно-белых фотографий. Певица отметила, что кадры были сняты при помощи пленочного фотоаппарата.

Практически на всех снимках Рита Ора позирует в купальнике. На первой фотографии она стоит, закусив губу. На втором снимке звезда сидит на фоне размытого пейзажа в купальнике и бандане, а на следующем кадре лежит под одеялом в халате с подносом еды.

Кроме того, певица показала редкий кадр с отдыха на яхте. На фото Рита Ора подняла руки, поэтому на снимке видна часть ее груди. На последнем фото звезда сидит на камне и смотрит на фотографа, стоящего внизу. Поклонники певицы пришли в восторг от снимков.

«Черно-белая королева»; «Мы хотим больше!»; «Ты выглядишь такой счастливой»; «Горячо», — написали комментаторы.

Ранее Рита Ора порадовала фанатов снимком в откровенном платье. Певица надела наряд с глубоким декольте.