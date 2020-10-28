Карабахский омбудсмен сообщил о более 15 ударов по Степанакерту и Шуши

Ереван, 28 октября. В Нагорном Карабахе заявили, что азербайджанские военные нанесли более 15 артиллерийских ударов по Степанакерту и Шуши.

По данным, карабахского омбудсмена, азербайджанские силы более 15 раз обстреляли территорию республики. По его словам, Вооруженные силы Азербайджана нанесли удар по Степанакерту из реактивной системы залпового огня «Смерч». Под ударом оказался родильный дом, а также мирные кварталы города. В результате обстрела Шуши погиб один человек, еще двое получили ранения.

По неподтвержденным данным, что удар по Степанакерту был нанесен турецкими истребителями F-16, которые ранее Анкара перебросила в Азербайджан.