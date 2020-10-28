Певица Ангина из «Фабрики звезд» стала матерью

Москва, 28 октября. Певица Ангина (настоящее имя — Надежда Игошина) призналась поклонникам, что стала матерью.

Исполнительница, получившая известность благодаря хитам «Болела» и «Кому какое дело», редко делится с поклонниками подробностями личной жизни, предпочитая рассказывать только о своем творчестве.

Однако Ангина решила сделать исключение и неожиданно поделилась с фанатами радостной новостью о рождении дочери.

«Теперь можно!» — написала певица в Instagram Stories.

Артистка опубликовала фото округлившегося живота, сделанное, по всей видимости, за несколько дней до родов.

В настоящее время Игошина занимается музыкой только ради собственного удовольствия. Она признавалась, что хотела бы больше времени посвятить работе в кино. Артистка снялась уже в нескольких фильмах и сериалах, среди которых популярный проект «Кухня».

В прошлом году певица и участница «Фабрики звезд — 1» Саша Савельева родила сына Леона. После родов артистка старается следить за фигурой и активно заниматься спортом. Способом поддержания тела в форме она поделилась с подписчиками.