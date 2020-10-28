Ученые создали систему дезинфекции, поражающую COVID-19 за 10 минут

Мадрид, 28 октября. Компания Cedrion разработала систему дезинфекции, способную нейтрализовать коронавирус за 10 минут. Об этом пишет MedicalXpress.

Сообщается, что по габаритам система сравнима с настольным компьютером. Она может размещаться в любом пространстве, в том числе в автомобиле. Для дезинфекции в ней используется атмосферная плазма, которая нейтрализует почти все переносимые по воздуху бактерии и вирусы.

"Мы разрабатываем системы на основе нашей запатентованной технологии генерации холодной атмосферной плазмы. Мы подвергаем окружающий воздух очень сильному электрическому воздействию, вытягивая электроны из нейтральных частиц в воздухе и формируя ионы", — пояснил гендиректор и соучредитель Cedriоn Энрике Медина.

По его словам, система может применять до 70 типов различных способов дезинфекции: от ультрафиолетовых лучей до пероксидов, озона или оксидов азота. Синергия между ними позволяет обезвредить бактерии и вирусы.

Новинку можно использовать как для очистки воздуха, так и поверхностей. В первом случае дезинфекция может осуществляться в присутствии людей, во втором — в пустых помещениях.

Испытывать разработку будут в ноябре в Национальном центре биотехнологии Испании. Медина отметил, что первые тесты показали: система может нейтрализовать 99,99% менее чем за минуту.