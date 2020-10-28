Экономист объяснил отказ Минфина индексировать пенсии работающим пенсионерам

Экономист Павел Медведев назвал причину отказа Минфина РФ поддержать индексацию пенсий работающим пенсионерам. Специалист оценил в комментарии ФАН слова главы финансового ведомства Антона Силуанова о несправедливости повышать выплаты пенсионерам, у которых есть работа.

Выступая в Госдуме, Силуанов объяснил, почему Минфин РФ не поддерживает индексацию пенсий работающим пенсионерам. По словам министра, важнее сосредоточить усилия на выплатах неработающим пенсионерам.

«Пенсия — это компенсация за утраченный заработок, и если пенсионер, который получает пенсию, еще и работает, то заработок не утрачен. Может быть, он небольшой, этот заработок, но в целом он получает и заработок, и пенсию», — объяснил Силуанов.

Глава Минфина РФ отметил, что если пенсионер будет получать и пенсию с учетом надбавок, и зарплату, то это будет несправедливо. Силуанов напомнил, что заработная плата и в последние годы, и в прогнозах растет выше, чем темпы инфляции.

«Здесь вопрос даже не в деньгах, наверное, а в некой справедливости, когда получая и заработную плату, и пенсию, вы говорите: «Давайте еще и индексировать пенсию», — добавил министр.

Экономист Медведев считает, что заявление Силуанова связано с его незнанием реальной ситуации. По мнению специалиста, причина отказа повысить пенсии работающим россиянам кроется в непонимании проблем пожилых людей, а также причин, почему они работают.

«Он живет в другом пространстве... Что мы от него хотим, что мы придираемся к человеку? Он не понимает проблем пенсионеров. Он знает суммы и зарплаты в месяц, которые они получают? Кроме того, это еще не совсем справедливо — считать пенсионеров самыми бедными в нашей стране. Они очень бедные, но беднее их — только семьи с детьми», — заявил экономист.

С 2016 года в России не индексируются пенсии работающим пенсионерам из-за дефицита Пенсионного фонда России. Предложения возобновить индексацию пенсии неоднократно выдвигали и сенаторы, и депутаты от оппозиции, однако инициатива не нашла поддержки.

В октябре президент РФ Владимир Путин поддержал предложение лидера «Справедливой России» Сергея Миронова возобновить индексации пенсий работающим россиянам.

Замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова ранее сообщила, что Правительство РФ уже прорабатывает вопрос введения индексации пенсий для трудоустроенных граждан. По ее словам, Госдума располагает тремя различными планами восстановления индексации пенсионных выплат для работающих россиян. Все инициативы получили критические отзывы от кабинета министров.