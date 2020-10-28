Николь Кидман запрещает детям создавать страницы в Instagram

Лос-Анджелес, 28 октября. Голливудская актриса Николь Кидман призналась, что не позволяет своим дочерям пользоваться Instagram.

Сейчас Кидман и ее супруг — австралийский певец Кит Урбан — воспитывают двух дочерей. Старшей девочке по имени Сандэй исполнилось 12 лет. Младшей дочери Кидман и Урбана, которую зовут Фэйт, в декабре будет десять.

Девочки уже заявляли о желании завести собственные профили в соцсети, но пока актриса не готова соглашаться на это. На шоу Loose Women голливудская знаменитость рассказала, что она сама не очень-то технически подкована в вопросах соцсетей.

«Для меня тяжело следить за всем этим, быть в курсе всех обновлений. Поэтому я и не разрешу им зарегистрироваться в Instagram», — пояснила Кидман.

Актриса считает, что звучащие от ее старшей дочери просьбы завести страницу в Instagram скорее являются способом привлечь внимание. Звезда уверена, что многие родители согласились бы с ней в вопросе отношения к соцсетям. По словам Кидман, она старается развивать в дочерях чувство собственного достоинства и не давить на детей чрезмерной опекой, чтобы они учились на собственных ошибках.