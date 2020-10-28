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Кортеж Порошенко получил три штрафа за нарушение ПДД

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Кортеж Порошенко получил три штрафа за нарушение ПДД

Киев, 28 октября. Кортеж бывшего президента Украины Петра Порошенко трижды нарушил правила дорожного движения, сообщают украинские СМИ.

За 15 минут кортеж Порошенко получил три штрафа. Первое нарушение произошло, когда автомобиль экс-президента совершил обходной маневр. После этого кортеж пересек сплошную полосу, чтобы попасть в поток машин. И после двух нарушений ПДД он превысил скоростной режим.

Журналисты подчеркивают, что экс-президент по закону будет пожизненно пользоваться услугами государственной охраны, а этот закон имеет преимущество над ПДД.

Генпрокуратура Украины возбудила новое дело в отношении Порошенко, передавал RT.

 

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