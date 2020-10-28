Юристы назвали главные проблемы адвокатуры в России на фоне дела Ефремова  

Известные российские юристы в беседе с ФАН указали на многочисленные проблемы отечественной адвокатуры. Некоторые слабые места обнажились во время нашумевшего судебного процесса с участием актера Михаила Ефремова.

Адвокатура всегда была незыблемым оплотом

Александр Добровинский, который защищал интересы пострадавших в этом громком деле о ДТП со смертельным исходом, обратил внимание на два главных, по его мнению, момента.

«Мне кажется, что идут попытки проникновения в адвокатуру государственных структур, — сказал управляющий партнер московской коллегии адвокатов «Александр Добровинский и партнеры». — Это не годится, потому что адвокатура всегда была незыблемым оплотом, в который никому не удавалось вмешиваться».

По словам собеседника ФАН, подобная практика, которая наблюдается на данный момент, порочная.

«И второй момент — Федеральная палата адвокатов РФ пытается каким-то образом подмять под себя региональные палаты. И мне кажется, что это неправильно, — отметил Добровинский. — Все-таки автономия региональных палат должна сохраниться в полном объеме. Вот две вещи, которые лично я вижу».

Была упомянута в разговоре и тема того «балагана», который происходил у здания Пресненского суда во время слушаний уголовного дела о смертельном ДТП, виновником которого стал Ефремов. Собеседник ФАН считает, что его теперь уже бывший коллега и оппонент Эльман Пашаев не причастен к тому, что происходило.

«Это же не он устроил. Это была работа не Пашаева, а городских сумасшедших, — подчеркнул Добровинский. — Пашаев к этому никакого отношения не имел».

Приоритет всегда отдается обвинению

Глава межрегиональной коллегии адвокатов «Закон и человек» Владимир Жеребенков сразу же заявил ФАН, что, откровенно говоря, «адвокатов много — хороших мало». Но это еще не самое страшное, так как есть куда более существенные вопросы.

«Нет внимания со стороны государства к нашей адвокатской деятельности, происходит принижение ее значимости, — сказал юрист. — По закону у нас состязание двух сторон, которое должно являться равнозначным. С одной стороны — обвинение, с другой — мы, защита. Но приоритет всегда отдается обвинению, а защита находится на втором месте».

Адвокатам приходится самим как-то выкарабкиваться в это тяжелое время, да и не только в это, свидетельствует Жеребенков. Сложности имеются и на уровне мелочей.

«Есть проблема даже сходить в судах в туалеты, поскольку они закрыты, — посетовал собеседник ФАН. — Если для прокурора все двери в суде открыты, то для адвоката, наоборот, все двери закрыты. И мы прекрасно видим, что адвокатуру воспринимают только с негативной стороны».

По мнению Жеребенкова, то самое уголовное дело, где обвиняемым был Ефремов, явно не добавило плюсов российской адвокатуре, а, скорее, наоборот.

«Вот устроили там в какой-то степени «концерт» Добровинский и Пашаев. И все это сторицей воздалось адвокатуре, — заявил собеседник ФАН. — Это два человека, которые решили попиариться. И все это отыгралось на всей адвокатуре».

Не упустил Жеребенков шанса упомянуть и Федеральную палату адвокатов, со стороны которой, к сожалению, идет очень мало поддержки.

«Имеются в виду методические указания, какие-то корреляционные случаи, какое-то обучение, — начал перечислять адвокат. — Поддержки обеспечения нашей деятельности со стороны адвокатской палаты нет. Хотя для этого она и создавалась. Это сила, которая должна организовать и создать условия. Но вместо этого увлеклась «дисциплинаркой».

В основе тех самых условий, считает собеседник ФАН, должна быть в первую очередь защита прав и интересов граждан, о чем и говорит первая глава Конституции РФ.

«Мы для этого и созданы, для этого мы и работаем, — заверил Жеребенков. — Но нам очень тяжело приходится, поскольку государственные чиновники, извините, нам постоянно ставят препоны. Особенно в последнее время — Минюст России. Сейчас пришли именно те чиновники, которые занимаются вредительством. Поскольку все их действия направлены не на защиту прав и интересов граждан, а на свои чиновничьи амбиции».

Самое же неприятное во всем этом то, что, если появляются проблемы у адвокатов, то автоматически они возникают и у тех, кого они защищают — у людей, посетовал собеседник ФАН.

«Вот недавно смотрели статистику — у нас в стране прокуроров гораздо больше, чуть ли не в два раза, чем адвокатов, — привел красноречивый факт Жеребенков. — Прокуроры защищают чиновников, а мы-то не защищаем. Государство защищает в первую очередь себя. А адвокаты защищают население, граждан. И первая глава Конституции должна быть приоритетной. У нас же — все наоборот…»

Суд пошел на поводу у общества

Сергей Жорин признался ФАН, что у него по вопросу сложностей в сфере деятельности есть свое мнение, но существует адвокатская этика, поэтому не все может быть озвучено. Однако кое-что он все-таки сказал, в том числе — о приговоре Ефремову.

«Скажу так — проблемы, безусловно, есть, — отметил глава московской коллегии адвокатов «Жорин и партнеры». — Но они есть не только в адвокатуре, потому что, если мы посмотрим на вердикт, который вынес суд [актеру театра и кино], то увидим, что он направлен в первую очередь на удовлетворение, так сказать, ожиданий общества. Следовательно, это некое поощрение того самого «цирка», который и был [у здания суда]».

Потому что, если бы суд, несмотря на всю эту «пену», вынес бы приговор, соответствовавший сложившейся судебной практике по делам данной категории, то срок вполне мог бы быть и другим, уверен юрист.

«Понятно, что в первой инстанции некоторые люди делали все, в том числе Ефремов, оговаривая самого себя, чтобы вердикт был максимально суров, — напомнил собеседник ФАН. — В апелляции были и возмещение морального вреда, и признание вины, и у него (у актера. — Прим. ФАН) теперь еще достаточно сильная команда адвокатов».

Тем не менее суд существенно меру пресечения не изменил (вместо восьми лет лишения свободы — 7,5 года лишения свободы), подчеркнул Жорин.

«Это, по моему мнению, является как раз следствием того, что суд, к сожалению, пошел на поводу у общества, — заключил он. — И, следовательно, косвенно поощрил все вот эти вещи».

Концепция защиты была неправильной

Юрист Леонид Ольшанский, прежде чем осветить целый ворох проблем в адвокатуре, сделал небольшой экскурс в историю.

«Как только к власти пришел Борис Ельцин, начиная с 1991 года, у нас значение адвокатуры усилилось, — отметил собеседник ФАН. — При советской власти адвокат допускался к участию в деле с момента передачи его в суд. И люди годами сидели без защиты. И таких штучек, почерпнутых из западных фильмов, — «ни слова не скажу без своего адвоката» — не было. Так что мы тогда основательно продвинулись в сторону цивилизованного государства».

Затем в наших судах появились апелляционные, кассационные и надзорные инстанции, и участие адвокатов повысило их роль, добавил вице-президент Движения автомобилистов России.

«Следующий вопрос — у нас, к сожалению, очень много так называемых юридических фирм, которые никакого отношения к адвокатуре не имеют, — заявил Ольшанский. — Они называются ООО «Фемида», ООО «Консул» и так далее. Они дерут с людей деньги и ничего не делают, а потом люди не знают, как эти свои деньги вернуть. С такими фирмами — отдельная песня».

И актер, и режиссер, и драматург, и композитор желают признания, и в этом ничего плохого нет, сказал собеседник ФАН.

«Адвокат — тоже публичная профессия. И каждый из нас так же желает известности, — пояснил Ольшанский. — Значит, надо корректно себя вести, не грубить прессе, не разглашать следственную тайну и так далее. Адвокат, по моему убеждению, без освещения его труда в многочисленных СМИ никак не может».

Но, к сожалению, в нашей стране все-таки нет равенства, и ходатайства адвокатов суды удовлетворяют куда реже, чем ходатайства прокуроров, посетовал собеседник ФАН. Хотя в Конституции сказано, что главный принцип — это состязательность.

«Недооценивать то, что нам дало государство за последние 30 лет, нельзя, — сказал Ольшанский. — Однако какой бы ни был плохой, несолидный или аморальный адвокат, он за все эти «концерты», оркестры, балеты и за таких, как актер Никита Джигурда, ответственности не несет. Вот это нужно понять! Мы можем лишь догадываться, что там что-то закулисное, но адвокат отвечает только за то, как он одет, на чем приехал и что сказал».

Кстати, в законе об адвокатуре (федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации») и в его составной части — кодексе профессиональной этики адвоката — сказано, что в одежде всегда нужно придерживаться делового стиля, свидетельствует Ольшанский.

«Вот я считаю, что надо ходить в суд так — темный костюм, светлая рубашка и строгий галстук, — отметил он. — И машину оставлять, допустим, за один дом до здания суда. Но ведь [в деле Ефремова] так называемый «спектакль» образовался не только в результате [действий] Джигурды и ему подобных, но и в результате смены концепции».

Ведь главным в позиции защиты обвиняемого известного актера театра и кино было следующее: «Ничего не вижу, ничего не помню, ничего никому не скажу».

«А если бы концепция была такая: «Ну, да, я был за рулем, но нечистая сила попутала, но я же не хотел». То тут в дело вступила бы уже другая глава уголовного кодекса — «Деяние, совершенное по неосторожности», — заявил Ольшанский. — Тогда бы [наказание] было меньше».

Говорить о том, что «ничего не вижу, ничего не помню», можно было бы в случае, если бы машина Ефремова уехала с места ДТП, подчеркнул адвокат.

«То ли был джип, то ли седан. То ли он был рулем, то ли кто-то другой. То ли в машине было два человека, то ли три, то ли четыре, — отметил он. — И автомобиль-то его никто не видел! Ее (машину. — Прим. ФАН), допустим, нашли через пару дней всю перекалеченную где-то на пустыре».

В этом случае Ефремов вполне мог бы утверждать, что ее «угнали, украли, я ничего не помню», пояснил собеседник ФАН.

«Концепция защиты с самого начала была неправильная, — сказал он. — Ну, тысячи же людей видели, как именно ты выходил из той машины… Вот эта самая неправильная концепция, помноженная на «половецкие пляски» у входа в зал суда, и повлияла на негативные тенденции и негативную оценку общества».

8 сентября 2020 года суд признал Михаила Ефремова виновным в совершении ДТП, в результате которого погиб водитель Сергей Захаров, и приговорил актера к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Суд назначил штраф в размере 800 тысяч рублей в пользу потерпевшей стороны и лишил Ефремова права управления транспортным средством на три года.

22 октября Московский городской суд рассмотрел апелляцию на приговор и снизил его на полгода. В этот момент Эльман Пашаев уже не являлся адвокатом актера театра и кино.

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