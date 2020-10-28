Стала известна причина плохо состояния одного из пациентов в Омске

Омск, 28 октября. Источник в Минздраве Омска рассказал Федеральному агентству новостей, почему возникла критическая ситуация с пациентом.

При поступлении в больницу у 85-летнего Владимира М. сатурация кислорода в крови составляла 56%. Врачи скорой помощи боролись за жизнь омича, кислород в баллонах закончился во время экстренной госпитализации.

Источник в Минздраве сообщил, что по вине отказавшихся принимать пациентов врачей пожилой мужчина был на грани смерти.

Ранее сотрудники скорой помощи в Омске привезли двух пациентов с подозрением на COVID-19 к зданию регионального Министерства здравоохранения. Таким образом медики выразили свой протест. Им не удавалось передать больных в медицинский стационар.

Федеральное агентство новостей узнало, что Минздрав Омска не сообщал о дефиците коечных мест.