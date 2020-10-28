После войны Азербайджану и Армении грозит утрата государственности

Азербайджан добился в Нагорном Карабахе военного реванша, армянские силы терпят поражение, но, несмотря на это, перспективы дальнейшего существования в качестве суверенных государств выглядят одинаково мрачными как для победителей, так и для проигравших.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рискует лишиться своего поста, а к власти в его стране могут прийти протурецкие «ястребы» — с постепенной утратой независимости в пользу Анкары. Что касается Армении, то ей угрожает полная потеря государственности, причем из этого тупика Ереван может выйти только самостоятельно и через огромное напряжение сил.

Такие выводы в беседе с ФАН озвучил заместитель генерального директора Института национальной стратегии Александр Костин.

Остановиться или воевать дальше?

Нынешняя итерация армяно-азербайджанской войны за Нагорный Карабах, начавшаяся 27 сентября наступлением Вооруженных сил Азербайджана на позиции Армии обороны НКР, продолжается больше месяца. Несмотря на то, что число погибших измеряется уже тысячами, ни одна из сторон конфликта не торопится садиться за стол переговоров. Это доказывает пример трижды достигнутых — при посредничестве Москвы, Парижа и Вашингтона — договоренностей о гуманитарном прекращении огня, ни одно из которых так и не было реализовано.

Азербайджанские части при поддержке Турции продолжают вгрызаться в оборону защитников Арцаха, которым, в свою очередь, оказывает поддержку Армения. Но силы явно неравны, и Армия обороны НКР, пусть и медленно, отступает.

«Перспективы остановки конфликта пока туманны. Очевидно, что в Азербайджане сейчас столкнулись две точки зрения: умеренная позиция (остановиться и закрепить за собой взятые под контроль территории с помощью дипломатических средств) и позиция радикальная (идти дальше, перерезать Лачинский коридор и захватить уже весь Карабах, чтобы потом частично обменять захваченное на какие-то дипломатические уступки)», — пояснил Костин.

По оценке эксперта, сейчас в Баку побеждает понукаемая Анкарой «партия войны». Остановить конфликт и усадить участников боевых действий за стол переговоров могла бы только реальная перспектива критического удара по стране-нарушительнице перемирия со стороны арбитра соглашения — России. Главным же препятствием для этого выступает Турция, не скрывающая своего прямого участия в конфликте и постоянно его эскалируя.

Позиция Москвы предусматривает внутреннюю мобилизацию Армении и выход ее руководства из политического ступора. Пока этого не произойдет, прямое участие России в качестве проводника мира в регионе осложнено, считает собеседник ФАН.

Политические мифы исчерпали себя

Костин отметил, что нынешний карабахский конфликт стал во многом знаковым. Он ознаменовал окончание постсоветской модели отношений Баку и Еревана и начало новой эпохи, контуры которой только вырисовываются.

«Армения и Азербайджан пришли во взаимном отрицании к схожим результатам, пусть и на разных символических полюсах, — добавил собеседник ФАН. — Военный реванш Баку ознаменовал исчерпание современных политических мифов обеих стран».

Речь идет, прежде всего, об азербайджанском политическом мифе: в нем идея реванша была основополагающей в строительстве общества и государства, она последовательно готовилась и в итоге реализовалась. Для современного Азербайджана это своего рода «конец истории», говоря в терминах Фрэнсиса Фукуямы.

Армения, которая начала свое постсоветское существование с военной победы, наоборот, последовательно девальвировала идею воссоединенного народа и в итоге выхолостила ее полностью, сделав Карабах «серой» территорией без настоящего и будущего. Со стороны Еревана это вылилось в отрицание военной угрозы, отсутствие оборонного и гражданского строительства, а также какого-либо проекта интеграции с НКР. В итоге — оглушительное, в первую очередь для армянского общества, военное поражение и идеологический тупик.

«В обеих странах современный политический миф исчерпал себя. В Азербайджане — дойдя до логического завершения в виде символической победы, в Армении — с обратным знаком: его полной дискредитацией. Идеологическое бессилие Еревана было особенно ярко продемонстрировано в публичном позиционировании и пропаганде. Если Азербайджан освобождал «оккупированные территории», то Армения боролась за землю, которую не признавала все эти годы, и тем самым потеряла даже символическое преимущество», — вынес вердикт Костин.

Азербайджан уходит под Турцию

Если говорить о чисто военных итогах нынешнего конфликта, то победа Азербайджана фактически свершилась, констатировал эксперт. Баку вряд ли когда-нибудь уйдет с занятых территорий, и это закрывает страницу Нагорно-Карабахской Республики в том виде, какой мы ее знали до 27 сентября.

Армения потерпела военное поражение, лишившись завоеванных в 1994 году территорий, причем вооруженные силы Азербайджана приблизились вплотную к их границам. Хоть Армению и защищают гарантии суверенитета со стороны ОДКБ, перед Ереваном встала весьма ясная перспектива пограничной войны с широким использованием различных прокси-сил, уверен Костин.

«Мы стоим на пороге тектонических изменений в постсоветском пространстве, а также в самой основе конфликтующих в Карабахе сторон», — полагает эксперт.

При этом перспективы дальнейшего существования как независимых государств выглядят одинаково мрачно как для победителей, так и для проигравших, добавил собеседник ФАН. Уже очевидно, что ради получения военного преимущества Азербайджан пошел на ограничение части собственного суверенитета в пользу Турции. Перед началом конфликта был отправлен в отставку глава МИД Азербайджана Эльмар Магеррам оглы Мамедъяров, занимавший пост с 2004 года, — видимо, как не согласный с идеей войны.

«В июле по дипломатическим каналам фиксировалось странное напряжение, доходящее до тихой паники, царящей в высоких кабинетах Баку. Тогда же был арестован бывший министр обороны Азербайджана (Рагим Газиев. — Прим. ФАН). По ряду свидетельств, в том же июле, в силу противостояния партий мира и войны, Азербайджан стоял в шаге от государственного переворота. По его итогам, чтобы не потерять власть, президент Ильхам Алиев выбрал партию реванша, — видимо поняв, что война начнется с ним или без него», — поделился информацией Костин.

Что ждет Азербайджан в новых условиях?

Зачастую победа может принести множество искушений, последствия которых просчитать сложно, отметил эксперт. Первое, с чем придется столкнуться президенту Алиеву, это подавляющее влияние партии войны на все сферы действия азербайджанского государства и общества. Особый риск представляют прямые контакты радикалов с Турцией, для которой последние выступают проводниками ее интересов.

Рано или поздно Алиев окажется в прямой зависимости от «ястребов», потеряв самостоятельность и авторитет, выразил уверенность Костин. По его мнению, скорее всего, следствием этого станет постепенная, но массовая замена в Азербайджане постсоветских элит на более молодых и радикальных представителей военного, а также гражданского истеблишмента, получивших образование в Турции.

«И здесь, в силу потери значительной части суверенитета, Азербайджану придется брать на себя риски агрессивной политики Турции на постсоветском пространстве», — предположил собеседник ФАН.

Еще в конце 2000-х годов Анкара попыталась войти в пространство Центральной Азии и Южного Кавказа с проектом «объединения тюркских народов». Вполне вероятно, что в ближайшее время нас ждет ренессанс этой инициативы — в том числе с прицелом на пересмотр сложившегося баланса интересов на каспийском нефтяном шельфе, гарантом которого выступает Россия, не исключил Костин.

Армения — на грани угасания

Что касается Армении, то, по словам эксперта, здесь страна также стоит перед распутьем, последствия которого могут быть намного тяжелее итогов карабахской войны.

«Руководство страны во главе с премьер-министром Николом Пашиняном совершило стратегическую ошибку, попытавшись найти гарантов суверенитета и безопасности в лице ЕС и США, одновременно серьезно поссорившись с руководством России. Реакция стран НАТО на агрессию Азербайджана показала, насколько трагически глубоко ошибся Пашинян в выборе союзников», — отметил эксперт.

Сейчас Армения, по мнению Костина, находится в глубочайшем кризисе целеполагания. Ранее выбранный курс развития страны привел к системному кризису основ современного армянского государства.

В целом, у Армении два пути, считает собеседник ФАН. Первый — это мобилизация и пересборка модели государственности на основе символической репатриации по примеру Израиля — репатриации инвестиций, интеллекта, лучших представителей армянского народа, бизнеса. Для этого сценария у Еревана есть все возможности, добавил эксперт.

Второй — инерционный путь постепенного угасания, дальнейшей депопуляции, вывоза капитала по типу стран Балтии, вполне вероятно — на базе антироссийского «антиколониального» мифа. При таком варианте само существование армянской государственности может быть поставлено под угрозу.

В настоящий момент гражданская администрация Армении находится в ступоре, из которого выйти не в силах. Эта администрация не воспринимается руководством России, да и других стран, как политически зрелые и ответственные государственные деятели. Из нынешнего тупика Армения может выйти только самостоятельно — путем внутренней мобилизации истеблишмента, резюмировал заместитель генерального директора Института национальной стратегии Александр Костин.