Французский суд возобновил расследование дела Депардье об изнасиловании

Париж, 28 октября. Суд во Франции возобновил расследование дела об изнасиловании против всемирно известного актера Жерара Депардье, передают французские СМИ.

Парижская прокуратура направила следственному судье запрос о возобновлении расследования. По предварительным данным, предполагаемая пострадавшая попросила вновь начать процесс в отношении артиста, обратившись в надлежащие органы с иском о повторном рассмотрении инцидента.

Впервые обвинения в адрес Депардье о домогательствах поступили семь лет назад. Впоследствии полиция начала предварительное расследование по статье о совершении действий сексуального характера. Адвокат артиста Эрве Темиме отказался комментировать произошедшее.