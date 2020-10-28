Президент Турции подал в суд на Charlie Hebdo из-за карикатуры

Анкара, 28 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился в суд после публикации на обложке французского еженедельника Charlie Hebdo карикатуры с ним.

Турецкий лидер Эрдоган намерен судиться с журналом Charlie Hebdo из-за размещения на обложке его карикатуры. В кадре высунувший язык президент сидит в кресле с напитком и задирает платье служанки. Эрдоган считает публикацию карикатуры «безнравственностью».

До этого публикацию раскритиковал глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун. Он сообщил, что власти страны обязательно примут юридические и дипломатические меры в связи с этим инцидентом.