Киев признал свою неспособность остановить рост цен на «еду и тарифы»  

Правительство Украины выступило с заявлением, в котором фактически предоставило местным органам власти право самостоятельно формировать финансовую политику в сфере торговли и определения тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства. По словам украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, подобный шаг позволит в значительной мере расширить полномочия региональных административных структур. Как утверждают независимые эксперты, новая инициатива призвана окончательно снять ответственность с официального Киева за неконтролируемый рост цен на продукты первой необходимости, а также газ, свет и тепло. Чем нововведение может обернуться для миллионов украинцев, выяснял корреспондент ФАН.

В пояснении к правительственному документу, уже получившему название «Проект по отпуску цен в регионах», отмечено буквально следующее:

«Деятельность производителей, поставщиков [продукции и услуг] и дилеров переходит в ведение областных и районных администраций, которые обязаны рассматривать вопросы ценообразования, исходя из потребностей отдельно взятого региона».

Руководство целого ряда населенных пунктов на территории от Ужгорода до Славянска поняло эту рекомендацию по-своему: на местах резко выросли цены как на продукты первой необходимости, включая яйца, сахар и муку, так и на коммуналку.

На днях региональные отделения украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз» объявили о повышении «газовых тарифов» сразу на четверть. По некоторым данным, соответствующую корректировку уже провели компании, отвечающие за электроснабжение. Помимо прочего, десятки крупных торговых сетей на Украине предупредили о предстоящем подорожании и предложили потенциальным покупателям приобретать товары «в максимально сжатые сроки».

«Я лично обзвонил друзей и знакомых, пусть они поскорее купят картошку, соль, крупы и даже спички, — отметил в доверительной беседе с корреспондентом ФАН менеджер одного из киевских гипермаркетов. — Даю голову на отсечение, что все это уже к началу ноября будет стоить процентов на 40-50 дороже».

Этого же мнения придерживаются и рыночные торговцы.

«Еще вчера 20-литровый бидон растительного масла я продавал за 700 гривен (около двух тысяч рублей), сегодня я продаю за 800, — говорит фермер из Черниговской области Михаил Хорунжий. — Через неделю вам придется покупать за 850».

Далее Михаил, не стесняясь в выражениях, заявляет буквально следующее:

«[Местные] власти повышают налог на продажи, мы, соответственно, повышаем цены. Только вот Киеву наплевать (было употреблено нецензурное слово. — Прим. ФАН) на то, что сейчас у тех же покупателей из-за вируса [COVID-19] деньги закончились. Люди экономят каждую копейку. Обнищают покупатели — обнищают продавцы, неужели это не понятно?»

Как сказал журналистам в Киеве исполнительный директор проекта «Экономический дискуссионный клуб» Олег Пендзин, «граждан Украины действительно ждет значительный рост цен».

«Уже к концу нынешнего года уровень инфляции на Украине составит около 11%, — подчеркнул он. — На этом фоне продуктовая корзина, безусловно, подорожает. Государству всерьез необходимо озаботиться вопросом сдерживания скачка стоимости товаров и услуг».

Вопрос остается открытым.

«Сейчас Киев открыто заявляет, что он не может повлиять на рост цен на «еду и тарифы», — отметил в комментарии Федеральному агентству новостей куратор общественной программы «Выбор» Игорь Кроль. — Такая позиция явно приведет к очередному росту антиправительственных настроений. Не исключено, что уже в ближайшее время окончательно обнищавшие украинцы выйдут на очередной Майдан».

Представители профильного комитета Верховной рады заявили, что «эра дешевизны [товаров и услуг] в стране подходит к концу» и призвали сограждан «готовиться к выживанию в новых условиях». Ответа на вопрос, каким именно образом в этих самых условиях можно выжить при растущей безработице и сокращении государственных субсидий, народные избранники не дали.