Минздрав Омска сообщил о размещении дополнительных коек в больницах

Омск, 28 октября. Представители Министерства здравоохранения Омска заявили, что вчера не было дефицита коечного фонда для пациентов с COVID-19.

Согласно официальной информации, данных о нехватке коечных мест в Омске не поступало. В госпитале для ветеранов войн, перепрофилированном под прием пациентов с коронавирусом, заполнено 95 коек из 100.

Знакомый с ситуацией источник сообщил Федеральному агентству новостей, что уже сегодня Минздрав разместил 200 мест в БУЗОО «Городская больница № 7» для долечивания пациентов с COVID-19. С 29 октября число мест в ОКБ увеличат с 300 до 350, в роддоме №5 разместят еще 200 коек для долечивания. Всего в Омске будет 2505 коек, для долечивания – 500, также 50 коек будут работать в «Западно-Сибирском медицинском центре Федерального медико-биологического агентства».

Ранее ФАН писал, что Минздрав Омска ежедневно сообщал о наличии мест и отсутствии их дефицита.