Глава РФ поручил продолжить программы поддержки детей с заболеваниями

Москва, 28 октября. Программы по поддержке детей с заболеваниями в России должны быть продолжены. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Важно обеспечить помощь детям с редкими недугами за счет средств от повышенного НДФЛ. Такая мера должна начать действовать с 1 января 2021 года, отметил российский лидер. Федеральные и региональные программы лечения заболеваний у ребят должны полностью сохраниться, подчеркнул Путин на совещании с членами правительства.

Тема помощи детям с орфанными заболеваниями является основным вопросом повестки дня. Для этих целей власти РФ выделили источник финансирования. Был повышен налог на доход свыше 5 млн руб. в год.