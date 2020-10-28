Пензенцы раскритиковали продление режима повышенной готовности из-за COVID

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вновь продлил режим повышенной готовности, подписав соответствующее постановление. Режим призван сократить число ежедневных заболеваний коронавирусной инфекцией в регионе. Однако, как стало известно ФАН, горожане отреагировали на новость весьма безрадостно, даже негативно.

Гневным нападкам подверглась, в частности, невозможность соблюдения требований постановления в общественном транспорте города. Пензенцы утверждают, что количества городских автобусов и маршрутных такси недостаточно для эффективного противодействия распространению заболевания.

«Каждое утро я вынуждена добираться до работы на общественном транспорте. Продлевай этот режим, не продлевай — с нынешним количеством маршруток организовать соблюдение социальной дистанции внутри будет невозможно. И это я еще не говорю о том, что половина пассажиров даже масок не надевает! В итоге стоим как шпроты в банке и друг на друга дышим. Как тут вирусу не распространяться? И какой тогда толк от этого режима?» — прокомментировала новость одна из жительниц города.

«То есть в час пик ждать, когда придет пустая маршрутка, чтобы все были на расстоянии 1,5 метра? К вечеру может до работы и доберешься. И больницу готовят на 220 мест. Какая радость! Только она за пару дней заполнится такими темпами. Какая готовность, к чему? И для кого она?» — вторит ей в комментариях под новостью другая девушка.

Жители города также отмечают, что многие пассажиры общественного транспорта сознательно не надевают медицинские маски, аргументируя это непризнанием эпидемиологической обстановки в стране. Для борьбы с «антимасочниками» в общественных местах города регулярно проводятся рейды с участием сотрудников полиции.

Согласно постановлению о продлении режима, граждане должны соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, а также носить гигиенические маски для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей (торговые объекты, объекты общественного питания, места проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных мероприятий), при посещении организаций, учреждений, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах.

Напомним, как сообщал ранее ФАН, ситуация в регионе действительно остается напряженной из-за коронавируса. В некоторых больницах города зараженных COVID-19 пациентов отправляют обратно домой. В медучреждениях попросту не хватает свободных коек.