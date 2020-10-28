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Жигунов предупредил Корчевникова о заражении коронавирусом во время эфира

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Жигунов предупредил Корчевникова о заражении коронавирусом во время эфира

Москва, 28 октября. Актер Сергей Жигунов считает, что телеведущий Борис Корчевников мог повторно заразиться коронавирусом прямо во время эфира.

Недавно на экраны вышел новый выпуск шоу «Судьба человека», гостями которого стали экс-супруга Жигунова Вера Новикова, его бывшая теща, а также подруга Новиковой. Участницы передачи нелестно отзывались об актере и рассказывали о его изменах бывшей жене, например, о романе с актрисой Анастасией Заворотнюк.

Комментируя новый выпуск, Жигунов опубликовал на своей странице в Instagram кадр из передачи, на котором обвел красным цветом подругу семьи.

«У лучшей подруги семьи 25% поражения легких и подтвержденный коронавирус», — написал актер.

Жигунов напомнил Борису Корчевникову, который весной уже переболел COVID-19, что через полгода антитела исчезают, поэтому ведущий рискует заразиться повторно. По словам Жигунова, под угрозой находится и вся съемочная группа, контактировавшая с зараженной женщиной. Кроме того, актер отметил, что гостям передачи наверняка заплатили за участие в шоу.

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