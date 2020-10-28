Самбурская напугала фанатов вампирским образом на Хеллоуин

Москва, 28 октября. Актриса и телеведущая Настасья Самбурская в преддверии Хеллоуина примерила вампирский образ. Фанаты не ожидали увидеть звезду «Универа» в таком облике.

Актриса надела черное бархатное платье с глубоким вырезом и оригинальным воротником. Волосы она спрятала под париком с необычной клиновидной челкой, а яркий макияж глаз дополнила кроваво-красной помадой.

«Скоро Хеллоуин! Готовитесь, тыковки мои? Кусь-кусь», — написала Самбурская в посте в Instagram.

Фанаты признались, что не сразу узнали актрису. Челкой она напомнила им звезду аргентинского сериала «Дикий ангел» Наталию Орейро.

«Челка «а-ля Наталия Орейро», когда-то была такая…»; «Наталия Орейро вспомнилась, я лет в восемь ходила с такой челкой и была самая крутая», — написали поклонники.

Самбурскую в роковом образе назвали «пиковой дамой», «женщиной-вамп» и «кровавой Мэри», а также сравнили с ведьмой.

Актриса недавно перепугала фанатов «расчлененным» мужским телом. В шкафу номера Самбурской в петербургском отеле оказался накладной торс для съемок, который «ждал своего часа» на плечиках среди платьев.