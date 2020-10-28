Психотерапевт: Неверие в коронавирус — абсолютная безграмотность

Люди, которые не верят в коронавирус и считают его выдумкой, не сталкивались с заболеванием. Об этом в комментарии ФАН заявил психиатр Алексей Казанцев.

Коронавирус распространяется по всему миру. Вторая волна COVID-19 породила многочисленные новые ограничения и ужесточение уже существующих правил, например, масочного режима. При этом еще остаются люди, которые не хотят следовать предписанным правилам и даже устраивают протестные акции.

Известный психиатр Алексей Казанцев в беседе с ФАН объяснил, почему некоторые россияне не признают смертельно опасный вирус и отказываются следовать профилактическим мерам.

Психиатр считает, что огромное количество информации по коронавирусу в средствах массовой информации не лучшим образом влияет на эмоциональное состояние человека.

«К сожалению, СМИ иногда нагнетают обстановку, дают много информации о том, что масса людей заболела, что много летальных исходов. Особенно это касается Москвы и Московской области. Да и по регионам ситуация не очень благоприятная. Конечно, это влияет на эмоциональное состояние людей. Даже существует физическое насилие со стороны тех, кто носит маски, в отношении тех, кто их игнорирует, хотя должны быть штрафные санкции, которых почему-то нет», — сказал Казанцев.

Психотерапевт уверен, многие граждане не верят в коронавирус, потому что еще не успели с ним столкнуться.

«Некоторые люди до сих пор не верят в коронавирус, потому что это их еще не коснулось или коснулось в легкой форме. Даже в медицинских кругах есть люди, которые к этому легко относятся. Я не говорю, что надо всего бояться, но соблюдать меры профилактики точно нужно. Ничего сверхсложного от людей не требуется — только следовать правилам», — объяснил специалист.

Также Казанцев считает, что намеренный отказ следовать мерам предосторожности, полное игнорирование пандемии и отрицание всего — «абсолютная безграмотность».

«Неверие в коронавирус — это «абсолютная безграмотность. Не нужно по коронавирусу сгущать краски, но и недооценивать его нельзя. COVID-19 существует, есть реальные серьезные последствия этого заболевания», — считает эксперт.

Также психотерапевт сравнил соблюдение ограничительных мер в других странах и России.

«Это общемировая практика. Почему мы должны отличаться от мира, который соблюдает меры? Мы же не дремучее государство! Во всем мире включается карантин и самоизоляция, а за неиспользование средств массовой защиты вводятся сумасшедшие штрафы: несколько тысяч евро в Европе. У нас есть штрафы, но никого не штрафуют! Я понимаю, маски закупать накладно, кому-то тяжело в них дышать, но это реалии нашего дня», — возмутился Казанцев.

Также эксперт рассказал, что жители страны, не соблюдающие меры, должны думать об окружающих их людях, а не только о себе.

«Конечно, люди имеют право выражать свою точку зрения, но надо думать не только о себе, но и о других! Если человек болеет, то пусть остается дома. Не надо ходить, тем более без маски. Люди уже намеренно заражают, а это статья, так как это особо опасная инфекция, влекущая за собой летальный исход! Сейчас люди стали образованнее, но еще есть Фомы неверующие, которые себя ведут безответственно. Они имеют на это право, но права должны ограничиваться, когда это влияет на свободы и права других», — заключил Казанцев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что губернаторы должны незамедлительно реагировать на нарушения в сфере здравоохранения.

28 октября было выявлено 16 202 новых случая коронавируса в 84 регионах России. За сутки зарегистрировано 346 летальных исходов. С начала пандемии в стране всего было выявлено 1 563 976 случаев заболевания.