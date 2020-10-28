Молодая жена Диброва поразила подписчиков необычным макияжем

Москва, 28 октября. Молодая супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина показала подписчикам, как готовится к празднованию Хэллоуина.

Для праздника 31-летняя модель решила полностью перевоплотиться. Диброва не только обратилась к профессионалам за необычным макияжем, но и изменила цвет глаз. Жена телеведущего даже задумалась о том, чтобы оставить новый оттенок навсегда.

Лицо Полины Дибровой украсили необычным орнаментом. В качестве наряда на праздник модель выбрала дерзкое платье с укороченной спереди юбкой и латексные сапоги.

Подписчиков Полины Дибровой поразил ее яркий и удивительный образ. В комментариях под постом жены телеведущего поклонники оставили множество комплиментов.

«Прям дикая кошечка! Классно смотрится — зеленые глаза и рыжие волосы»; «Прекрасный образ получился, красивый для такого праздника»; «Образ бесподобный, вам очень подходит!» — отметили подписчики Дибровой.

Ранее супруга Дмитрия Диброва удивила подписчиков образом в стиле шестидесятых. Модель продемонстрировала шикарные формы.