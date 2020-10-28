Депутат Панина: Американская экспертиза по России превратилась в вал ошибок

Резкое падение уровня американской экспертизы по России объясняется целым комплексом причин, считает депутат Госдумы РФ Елена Панина.

Американское издание The National Interest задается вопросом:

«Наша способность вести переговоры с Москвой в значительной степени зависит от оценки и прогнозирования действий России. Однако поразительное множество раз, когда Вашингтон был удивлен поведением Москвы за последние несколько десятилетий, говорит о том, что американские аналитики испытывают трудности. Неужели наши эксперты по России ошибаются?»

Вопросительный знак в конце предложения излишен, перед нами — констатация факта. Спросить стоило о другом: почему вал ошибок таков, что из количественных они перешли в качественные. Причин тому несколько.

Первая — падение интеллектуального и образовательного уровня американских экспертов по России. По сравнению с советологами, они выглядят как «плотник супротив столяра». Русский язык не знают, мыслят упрощенно и не вдаются в нюансы.

Вторая — попытки анализировать действия Москвы, проецируя их на внутреннюю политику США. Отсюда партийная ангажированность, когда независимая оценка подменяется стремлением угодить вышестоящему начальству, обвинив оппонента в том, что тот — «агент России». Это более характерно для демократов, но и республиканцы не исключение. Перепалки на эту тему ведут между собой кандидаты в президенты США Джо Байден и Дональд Трамп, на них ориентируются и эксперты.

Третья — непропорционально сильное влияние в США новоявленных эмигрантов из России. Такие свежеиспеченные граждане выдают свои обиды и недовольство страной, которую покинули, за якобы «истинно» национальные американские интересы. Эмигранты настраивают Вашингтон против Москвы и российского общества, работая на самом деле против США.

Исправление приведенных перекосов — задача прежде всего американского аналитического сообщества. Когда экспертиза станет более-менее объективной, возможно, обнаружится, что между США и Россией гораздо меньше проблем, чем это декларируется сегодня.