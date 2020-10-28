Землетрясение магнитудой 4,3 напугало жителей Турции

Эрзинджан, 28 октября. Мощное землетрясение произошло в Турции. Подземные толчки магнитудой 4,3 зафиксировали в районе 12 утра по местному времени, сообщает Еnsonhaber.

По данным издания, колебания земной поверхности произошли в Терсканском районе города Эрзинджана. Сотрудники управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями рассказали, что очаг землетрясения залегал на глубине 6,9 километра.

Представители обсерватории Кандилли не согласились с утверждениями коллег. По их данным, магнитуда подземных толчков составила 4,4 балла. Экстренные службы изучили пострадавший регион и не зафиксировали серьезных нарушений. На данный момент местные жители находятся в полной безопасности.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что новое землетрясение вызвало панику среди жителей Стамбула и туристов. Специалисты оценили магнитуду толчков в 4,2 балла по шкале Рихтера.