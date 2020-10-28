Песков сообщил о приверженности РФ международным договорам

Москва, 28 октября. Российская сторона будет соблюдать все обязательства по международным договорам. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента России, все международные обязательства, которые возложены на Москву, остаются в силе. Российская сторона принимает ответственное участие в механизме мирового права, заявил политик, комментируя принятие закона о приоритете Конституции РФ над международными нормами.

Дмитрий Песков посоветовал прочитать соответствующий закон, в котором "все написано".