Рождественская реклама с Дженнифер Лопес и ее семьей растрогала фанатов

Вашингтон, 28 октября. Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес снялась вместе с семьей в рекламе модного бренда. Рождественский ролик растрогал фанатов звезды.

Модный дом Coach, выпускающий люксовые аксессуары, опубликовал в Instagram рекламу, посвященную рождественской коллекции. Ролик у себя в аккаунте разместила и сама Лопес, счастливо смеющаяся на кадрах вместе с родными.

В видео появилась мама звезды Гваделупе Лопес и дети певицы — Максимиллиан и Эмма. На кадрах три поколения обнимаются в праздничных свитерах, делают селфи и играют с мишурой.

«Я нахожу праздник в улыбках моих детей. И мамы тоже — она вообще самый праздничный человек из всех, кого я знаю», — призналась Лопес.

Поклонники пришли в восторг от рекламного ролика. Они осыпали звезду и ее родных комплиментами и заметили, что семья — главное в жизни.

«Обожаю! Замечательная семья»; «Так мило! Это сделало мой день. Люблю вас очень сильно», — написали фанаты.

Лопес в июле отметила 51-летие. Звезда, несмотря на возраст, продолжает поражать поклонников шикарным внешним видом и подтянутой фигурой. Недавно она показала снимки для журнала Billboard, надев белое платье с откровенным вырезом.