ФСБ показала момент задержания экс-мэра Челябинска

Магнитогорск, 28 октября. Управление ФСБ России по Челябинской области опубликовало видео задержания бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева в интернете.

Силовики обнаружили крупную сумму денег, которую экс-градоначальник хранил в коробке из-под обуви. На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть несколько сейфов, позолоченную посуду и портрет, на котором хозяин квартиры изображен в образе императора.

Пользователи сети Интернет смогли оценить уникальные кадры из квартиры Тефтелева. При обыске в одном из сейфов оказалось около 100 тысяч рублей, а в другом несколько миллионов рублей.