Ольга Машная рассказала о последнем разговоре с мужем перед его смертью

Москва, 28 октября. Актриса Ольга Машная рассказала о последнем разговоре с бывшим супругом Валерием Приемыховым, который боролся с онкологическим заболеванием.

В юности Машная была без ума от Приемыхова, который был старшее ее на 21 года. Она вышла замуж за артиста, но семейная жизнь не складывалась: то Владимир поднимет руку на Ольгу, то изменит. Несмотря на расставание, для актрисы Приемыхов все равно был родным человеком.

Когда артистка узнала о смертельной болезни бывшего супруга, она хотела встретиться с ним. Однако бывший возлюбленный, который боролся с раком мозга, отказал во встрече.

«Он хотел, чтобы я запомнила его здоровым, настоящим мужчиной. Я положила трубку и так рыдала… Это был наш последний разговор. Я надеялась, что он выкарабкается. Для меня он остался родным и главным человеком в жизни», — сказала она в эфире программы «Судьба человека».

Знаменитость также рассказала, как складывалась их семейная жизнь с Приемыховым.Супруги не планировали заводить детей, поскольку артист не хотел вновь становится отцом. У Приемыхова уже росла дочь от предыдущих отношений.

Однако Ольга все же забеременела. Радость от предстоящего материнства была недолгой — на раннем сроке женщина потеряла ребенка.