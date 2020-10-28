«Ударная пятерка»: названы лучшие вертолеты российской армии

Москва, 28 октября. Армейской авиации Воздушно-космических сил России исполнилось 72 года.

Современная армейская авиация является одним из главных средств достижения целей в вооруженных конфликтах. При этом она способна выполнять не только боевые задачи, но оказывать поддержку в ликвидации последствий стихийных бедствий природного и техногенного характера.

Армейская авиация берет свое начало с 1948 года, когда была сформирована первая вертолетная эскадрилья в городе Серпухов. В настоящее время на этой базе есть абсолютно все типы вертолетов, которые используют в армейской авиации. Однако костяк армейской авиации составляет «ударная пятерка» вертолетов, которые являются одними их лучших.

Одним из самых известных ударных вертолетов является Ка-52 «Аллигатор». Вертолет выполнен по соосной схеме несущих винтов, а также обладает хорошей броней и мощным вооружением, передает «НьюИнформ».

Также в распоряжении российских военных есть Ми-28Н «Ночной охотник». Данная машина способна выполнять фигуры высшего пилотажа, что позволяет ей вести эффективную борьбу с любыми целями даже в ночное время суток.

Кроме того, в составе армейской авиации есть вертолеты Ми-24 «Крокодил». Этот вертолет прошел ряд вооруженных конфликтов, благодаря чему признан настоящей легендой. При этом «Крокодил» находится на втором месте по распространенности в мире, уступая лишь американскому AH-64 Apache.

На службе ВКС РФ также находится транспортно-боевой вертолет Ми-8, появившийся в СССР в 60-х годах. Данный вертолет является самой массовой двухдвигательной машиной в мире. Его эксплуатируют более 50 государств.

Тяжелый многоцелевой транспортный вертолет Ми-26 не обладает вооружением, однако несет службу в составе армейской авиации. Машина обладает грузоподъемностью до 20 тонн и способна осуществлять переброску техники и десанта. Ми-26 является крупнейшим серийным вертолетом в мире.

Стоит отметить, что в последние несколько месяцев ВВС США увеличили количество полетов боевой авиации вдоль российских границ. 21 октября истребители ВКС РФ перехватили два американских бомбардировщика B-1B над у границ России, передает «Утро.ру».