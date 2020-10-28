Две сестры пытались зарезать охранника за требование надеть маску в США

Чикаго, 28 октября. Две девушки попытались зарезать охранника магазина из-за требования использовать средства индивидуальной защиты в Соединенных Штатах.

Две сестры с ножом напали на охранника, который попросил использовать маску в магазине.Американок доставили в полицейский участок, им предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Сестрам не понравилось требование охранника надеть маску и использовать дезинфицирующие средства для обработки рук. Несмотря на многочисленные ранения, мужчине удалось не только выжить, но и самостоятельно задержать нападавших до приезда полиции. Сейчас он находится в больнице, медики дают оптимистичные прогнозы.