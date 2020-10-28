Выявлена новая причина болезни Альцгеймера

Токио, 28 октября. Ученые из Токийского университета выявили новый механизм появления болезни Альцгеймера. Статья об этомдоступна в Journal of Biological Chemistry.

Специалисты изучили роль фермента MARK4. Он задействован в обеспечении подвижности цитоскелета клеток. Когда кодирующий фермент MARK4 ген мутирует, риск развития болезни Альцгеймера существенно увеличивается. К такому выводу пришли специалисты в ходе эксперимента.

Исследователи ввели искусственные мутации MARK4 в клетки дрозофил, продуцирующие человеческий тау. Затем они изучили, как белки изменяются внутри организма насекомых. Некоторые ученые считают, что фруктоза провоцирует развитие болезни Альцгеймера, пишет Planet Today. Она нарушает метаболизм и негативно влияет на функцию нейронов.