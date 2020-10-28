Российским регионам выделят 10 млрд рублей на борьбу с COVID-19

Москва, 28 октября. Регионам РФ выделят 10 миллиардов рублей на средства индивидуальной защиты и тесты на коронавирус. Поручение дал сегодня президент РФ Владимир Путин.

«Что касается помощи регионам: знаю, что практически согласована цифра в 10 млрд рублей, нужно это сделать и сделать это прямо сейчас. Сейчас говорю о региональной помощи», ― подчеркнул он на совещании с членами правительства.

Эти средства, по словам главы государства, должны пойти на транспортное обслуживание тех, кому это необходимо, на закупку тестов на COVID-19, средства индивидуальной защиты.

По последним данным, в России с начала пандемии было выявлено 1 563 976 случаев коронавируса, из них 1 171 301 полностью выздоровел, 26 935 пациентов скончались.