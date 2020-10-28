Эксперт назвал истинную роль Турции в карабахском конфликте

России необходимо усадить враждующие стороны за стол переговоров. Об этом в комментарии ФАН заявил политический аналитик Владимир Соловейчик.

Столица Карабаха атакована

Военные Азербайджана нанесли удар по столице Нагорного Карабаха Степанакерту. Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

«Один удар из РСЗО «Смерч» <...>. Пострадавших нет», — сообщил Степанян.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям Карабаха сообщила об одном погибшем и двух раненых жителях города Шуши (11 километров от Степанакерта) в результате обстрела из «Смерча».

Ранее Азербайджан обвинил Армению в атаках по нескольким направлениям, в частности по Товузскому, Кедабекскому, Дашкесанскому и Губадлинскому районам республики.

Остановить Россию

Как заметил Владимир Соловейчик, реального прекращения огня нет и, скорее всего, в ближайшее время не предвидится. Разжигает вооруженное противостояние член НАТО — Турция. Ее президент Реджеп Тайип Эрдоган крайне заинтересован в дальнейшей эскалации насилия на Кавказе.

«Для него жертвы среди армян и азербайджанцев — ничто. Особенно, когда речь идет об экспансии турецких капиталов, установлении турецкого контроля над соседними территориями, апробации новых способов ведения войны и новых образцов оружия турецкими военными, которые фактически стоят за азербайджанской стороной», — пояснил Владимир Соловейчик.

По мнению эксперта, политика Эрдогана уже принесла немало зла турецкому рабочему классу, который в последнее время активно выступает (забастовки и иные акции протеста) против своего правительства. Политика Эрдогана своим острием направлена против России.

«Вспомним хотя бы гибель наших военнослужащих в Сирии от руки эрдогановских наймитов или упорное нежелание Эрдогана признать итоги крымского референдума о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав РФ. И на Кавказе, разжигая конфликт двух братских народов, Эрдоган хочет в конечном итоге ослабить Россию, ослабить ее позиции в регионе, подорвать и дискредитировать ОДКБ и спровоцировать при удаче замысла межнациональные конфликты на территории РФ», — добавил Владимир Соловейчик.

По его словам, главная задача сейчас — остановить кровопролитие и постараться усадить враждующие стороны за стол переговоров.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в начале боевых действий.

Президенты России, США и Франции выпустили совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. Главы государств осудили эскалацию насилия и призвали стороны к немедленному прекращению боевых действий, а также возобновлению переговоров без предварительных условий.