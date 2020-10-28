Румынский летчик рассказал, зачем российские Ил-80 и Ан-124 летали в Армению

Москва, 28 октября. Военно-транспортные самолеты, которые совершили полет в Армению на фоне эскалации военного конфликта в Нагорном Карабахе, могли доставить современные виды российского вооружения. К такому выводу пришел румынский военный обозреватель, летчик Валентин Василеску, комментируя противостояние Азербайджана и Армении в Закавказье. В интервью информационному изданию «ПолитРоссия» он рассказал, для чего Москва организовала подобные рейсы, а также предположил, что могло находиться на борту военно-транспортных воздушных судов.

В первую очередь Василеску напомнил, что уже на следующий день после начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе руководство Министерства обороны России приняло решение о переброске современных видов российского вооружения на 102-ю военную базу РФ, расположенную в Гюмри. На борту Ан-124, который вылетел из Ростова-на-Дону, находилось около 100 тонн груза. Позже на аэродром российской базы приземлился еще один самолет — Ил-80, который доставил около 42 тонн неизвестного груза.

По словам Василеску, на борту самолетов ВКС РФ, которые прибыли в Гюмри, находились современные виды российского вооружения. Однако этот груз предназначается не для Вооруженных сил Армении. Вероятнее всего, Москва приняла решение о переброске новейших комплексов радиоэлектронной борьбы.

Военный обозреватель напомнил, что Азербайджан в боях за Нагорный Карабах активно использует турецкие боевые беспилотники, способные наносить удары по заданным наземным целям. Руководство Минобороны РФ, узнав об этом, решило воспользоваться ситуацией и испытать свои комплексы РЭБ, способные противостоять вражеским БПЛА.

«Вряд ли Москва присылала военную помощь Еревану. Россия заинтересована в проверке работы своего нового радиоэлектронного боевого оборудования в условиях, максимально приближенным к боевым», — заметил Василеску.

Эксперт напомнил, что российская армия уже проводила подобные опытные испытания в Сирийской Арабской Республике. Комплексы РЭБ, размещенные на авиабазе Хмеймим, успешно отразили целую серию террористических атак, проводимых с помощью самодельных беспилотных летательных аппаратов. Российские установки попросту нейтрализовали вражеские БПЛА, запущенные боевиками.

«Для тех, кто не верит, что русские могут блокировать частоты управления беспилотниками, вспомните, что 1 февраля 2020 года оборудование российской авиабазы Хмеймим нейтрализовало огромную группу из десятков беспилотников», — резюмировал Василеску.

Ранее российский военный эксперт Алексей Леонков объяснил, почему Турция не отказывается от эксплуатации российских комплексов ПВО С-400, несмотря на угрозы, исходящие со стороны США.