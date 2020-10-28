Голикова: власти РФ жестко контролируют наличие СИЗ в больницах

Москва, 28 октября. Правительство РФ жестко контролирует наличие средств индивидуальной защиты в медучреждениях регионов. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Главы российских регионов должны предоставить сведения о наличии лекарств до 30 октября. Власти РФ контролируют обеспечение больниц на территории страны масками, перчатками и защитными костюмами на фоне борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Ситуация с COVID-19 нестабильна в 18 регионах РФ, отметила вице-премьер.

Около 10 млрд рублей планируется выделить на средства индивидуальной защиты и теста на коронавирус. Такое поручение сделал президент России Владимир Путин. Сбои в системе здравоохранения наблюдаются в Курганской и Омской областях, рассказала Голикова в ходе совещания с главой РФ.