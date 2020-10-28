Путин обратился к губернаторам регионов на фоне ситуации с COVID-19

Москва, 28 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к губернаторам субъектов страны и попросил их не забывать об ответственности во время борьбы с COVID-19.

Власти России отслеживают эпидемиологическую обстановку в каждом субъекте страны. При этом губернаторы не должны забывать о своей ответственности в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции, заявил Владимир Путин.

Актуальные сведения о сложившейся эпидемиологической обстановке в стране следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Там опубликованы указы правительства, нацеленные на борьбу с заболеванием. Также там опубликованы описания первых симптомов COVID-19.