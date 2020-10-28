Бывшая жена Сергея Безрукова отказалась от модельной карьеры ради сына

Москва, 28 октября. Актриса и телеведущая Ирина Безрукова призналась, что могла стать топ-моделью, но отказалась от карьеры в этой сфере.

В модельной индустрии Безрукова оказалась еще во время учебы в Ростове-на-Дону — она демонстрировала одежду местных дизайнеров в престижном доме моды. Переехав в столицу, будущая звезда не стала отказываться от модельной карьеры.

По словам экс-супруги Сергея Безрукова, к 90-м годам прошлого столетия европейские модные дома начали проявлять большой интерес к русским девушкам. Актрису приглашали во Францию, но ей пришлось отказаться.

«Сын был совсем крошкой, взять его в Париж не представлялось возможным», — написала 55-летняя Безрукова на своей странице в Instagram.

Если бы тогда актриса отправилась в Европу, она бы стала одной из первых русских моделей, работающих на Западе. По мнению Безруковой, сейчас она могла бы быть столь же популярна, как и Наталья Водянова.