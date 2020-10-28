Студентов-медиков продолжат привлекать к работе с пациентами с COVID-19 в РФ

Москва, 28 октября. Российских студентов-медиков необходимо продолжать привлекать к работе с пациентами с коронавирусом, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Минобрнауки поручено задействовать старшекурсников, преподавателей и профессоров не только в борьбе с СOVID-19, но и в первичном звене», — уточнила она на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

По ее словам, на данный момент в борьбу с коронавирусом вовлечено более 24 тысяч студентов вузов и колледжей, более 11 тысяч ординаторов и примерно 500 педагогов.

Отметим, что еще в самом начале пандемии тысячи студентов добровольно решили помогать врачам, работающих с пациентами, больными коронавирусом.