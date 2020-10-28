Солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков оконфузился на свадьбе друзей

Москва, 28 октября. Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков поделился с поклонниками историями, после которых «сгорал» со стыда. Артист рассказал, как оконфузился на свадьбе.

Музыкант отметил, что людям, как правило, легко говорить об успехах, но вот о неудачах многие стараются умалчивать. Жуков призвал поклонников относиться к конфузам проще и улыбаться, вспоминая об ошибках.

Так, фанаты из поста 44-летнего певца узнали, что однажды на свидании он уронил себе на рубашку «селедку под шубой», а также не раз забывал на выступлениях слова песен.

«На свадьбе друзей брюки разошлись.. По всей попе! Пришлось обмотаться пледом и ждать таксиста, который привез из дома другие брюки…» — признался артист.

Поклонники мгновенно откликнулись на просьбу музыканта рассказать о своих «стыдных» ситуациях и с удовольствием поделились курьезами в комментариях.

«Я человек, который говорил в магазине «филиное куре», «курасаны», «остановите на остановке»; «Я один раз проснулась и забыла имя мужа, вот вылетело из головы»; «Это было нечто, когда в момент поцелуев и жарких объятий треснули швы на брюках!» — рассказали поклонники.

Солист «Руки Вверх!» однажды рассказывал, как после переезда в Москву столкнулся с безденежьем и домогательствами со стороны продюсера.