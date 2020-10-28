ВС Азербайджана нанесли ракетные удары по Степанакерту

Степанакерт, 28 октября. Азербайджанские военные нанесли ракетные удары по столице НКР Степанакерту, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха.

В городе была объявлена воздушная тревога. Также в ведомстве отметили, что ВС Азербайджана обстреливают Степанакерт из реактивных систем залпового огня «Смерч».

Ранее Минобороны Армении заявляло, что азербайджанская армия обстреляла карабахский город Шуши из РСЗО «Смерч», в результате чего один мирный житель погиб, двое получили ранения.