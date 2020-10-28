ВКС РФ успешно испытали новую ракету для системы ПРО

Москва, 28 октября. Воздушно-космические силы России провели успешные испытания новой ракеты для системы ПРО.

Испытания состоялись на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, передает РИА Новости. По данным Минобороны РФ, расчет ВКС РФ совершил пуск новой ракеты, которая успешно поразила условную цель. В ведомстве отметили, что новая противоракета для системы ПРО прошла все этапы испытаний, подтвердив заложенные характеристики. Принятие на вооружение новой ракеты существенно повысит возможности системы ПРО Москвы и Центрального промышленного района.

Стоит отметить, что 6 октября состоялись успешные испытания российской гиперзвуковой ракеты «Циркон». Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» совершил пуск ракеты «Циркон» из акватории Белого моря по надводной цели, которая располагалась в Баренцевом море. Ракета успешно поразила морскую цель на расстоянии 450 километров, передает «Утро.ру».