Депутат Госдумы увидела в ГТО инструмент оценки здоровья нации

Решение Минобрнауки РФ о зачислении дополнительных баллов за любой знак отличия ГТО будет способствовать взращиванию поколения здоровых людей. Об этом ФАН заявила заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова.

«Чтобы дать молодому поколению дополнительную мотивацию не проходить мимо турника и не бояться штанги, Минобрнауки решило расширить льготы для поступающих в высшие учебные заведения, — пояснила она. — Если проект будет одобрен, то дополнительные баллы начнут давать как за золотой, так и за серебряный и бронзовый значки ГТО. Такая практика будет способствовать взращиванию поколения активных и здоровых людей».

По мнению законодателя, сегодня многие будущие абитуриенты абсолютно не заинтересованы в выполнении нормативов комплекса с результатами ниже уровня золотого знака. По ее мнению, это связано с тем, что серебряный и бронзовый знаки не дают преимуществ при зачислении в университеты или институты.

Лариса Тутова напомнила, что президент России Владимир Путин также предлагал вносить оценку уровня физической подготовки школьника в аттестат и учитывать ее при поступлении в вузы.

«Сама программа станет инструментом оценки физического здоровья нации. На мой взгляд, это даст дальнейший импульс развитию массового школьного и студенческого спорта в школах и вузах, — заметила депутат. — Также предлагается расширить перечень индивидуальных достижений, за которые абитуриенту могут быть начислены дополнительные баллы. Считаю, что любая мотивация важна, когда решается будущее молодого человека».

Ранее Минобрнауки РФ разместило на портале проектов нормативных правовых актов приказ о зачислении баллов за наличие любого знака ГТО. Также предлагается начислять дополнительные баллы за участие в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных и спортивных мероприятиях.