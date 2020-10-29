Елена Панина: Эрдоган обречен слабеть с каждым месяцем

Попытка Реджепа Тайипа Эрдогана растолкать локтями соперников и навязать им себя в качестве равной по могуществу силы, чье место в президиуме любого стола по переговорам, не подкреплена ни экономическим, ни военным, ни политическим ресурсом

Франция усилиями своих армянской и турецкой диаспор втягивается в новый виток конфронтации с Турцией. По сообщению ряда новостных агентств, в коммунах Вьен и Десин-Шарпье Лионской метрополии представители турецкой диаспоры с показываемой жестами символикой турецкой радикальной националистической организации «Серые волки» провели агрессивное шествие в местах проживания большой части армянского населения.

Митингующие были настроены агрессивно, кричали «Аллаху Акбар» и повредили один полицейский автомобиль. В Twitter представители синдиката полицейских Франции назвали это «карательной акцией в поисках армян», сорвать которую помогло только хладнокровие полицейских.

Однако акция турок стала ответом на имевшую место раньше демонстрацию армян, перекрывавших в знак поддержки Армении и Нагорного Карабаха часть автомагистрали и столкнувшимися при этом с представителями турецкой диаспоры. Во Франции проживает 600 000 армян и от 400 000 до 500 000 турок. Однако армянское лобби во Франции намного сильнее, чем турецкое. Франция не только признала геноцид армян в Османской империи, но и ввела уголовное наказание за его отрицание.

Противостояние армян с турками во Франции втягивает ее в новый виток конфликта с Турцией из-за ее действий в Восточном Средиземноморье. К соперничеству по поводу Ливии и Греции добавляется Закавказье, где Франция не имеет своих интересов, но в силу вражды с Турцией выступает на стороне Армении. Это успех Армении и Турции, но неудача для Франции, так как лишает ее свободы рук и вынуждает действовать прогнозируемо. Турция немедленно воспользуется этой слабостью против Франции.

Конфликт между двумя ключевыми странами НАТО — ядерной Францией и второй в этом блоке по численности армии после США Турцией давно прошел точку невозврата. Арбитраж США отсутствует, более того, США откровенно враждебны турецким намерениям и действиям. В НАТО растет изоляция Турции. Конфликт в Закавказье для России двойственен: с одной стороны он несет риски дестабилизации России и ключевого региона для ее безопасности, с другой стороны объективно ведет к росту противоречий в НАТО.

Самым опасным является то, что процесс все больше становится неуправляемым. Ни Россия, ни США не смогли дипломатическим путем добиться закрепления перемирия между Арменией и Азербайджаном. Турция препятствует этому перемирию, так как это означает ее поражение и потерю власти для Эрдогана. Турецкий фактор становится главным триггером не только региональной, но и институциональной дестабилизации.

Попытка Эрдогана растолкать локтями соперников и навязать им себя в качестве равной по могуществу силы, чье место в президиуме любого стола по переговорам, не подкреплена ни экономическим, ни военным, ни политическим ресурсом. Эрдоган не довел до конца создание альтернативной системы союзов, он слишком рано приступил к шантажу партнеров и союзников.

Несмотря на тактические возможности, стратегически Эрдоган обречен с каждым месяцем слабеть, пока не дойдет до той черты, где власть или вернется к военным, или в Турции начнется необратимый распад. Слишком много конфликтов у Турции, слишком могущественны ее враги и ненадежны союзники.

Эрдоган понимает политику как азартную игру, но в таких играх выигрывают лишь те, кто сам крапит карты, а у Турции этой возможности нет. Однако под давлением противоречий система военно-политических и экономических блоков вынуждена будет трансформироваться. Прежние союзы уже не столько решают проблемы, сколько создают новые, а это знак начала больших перемен.