Певица Гвен Стефани объявила о помолвке с Блейком Шелтоном

Москва, 28 октября. Американская певица Гвен Стефани выходит замуж за своего возлюбленного, певца Блэйка Шелтона. Пара решила пожениться спустя пять лет отношений.

Радостной новостью знаменитость поделилась с поклонниками в своем профиле в Instagram. Звезда, которой 51 год, опубликовала совместный с бойфрендом кадр. На снимке парочка «смачно» целуется, а знаменитость хвастается кольцом.

Такой же пост сделал и жених певицы, поблагодарив артистку за то, что она скрасила его 2020 год и жизнь.

Для певицы этот брак станет вторым. До этого она была замужем за музыкантом Гэвином Россдэйлом. В этом браке у звезды родились трое сыновей. После развода Стефани начала встречаться с Шелтоном.