Курс евро перевалил за 92 рубля

Москва, 28 октября. Курс евро преодолел планку в 92 рубля в ходе торгов на Московской бирже. Изменение цен происходит на фоне экономической дестабилизации рынка во время пандемии.

Рост стоимости евро произошел в 13:45 по московскому времени. В ходе продолжительного ралли валюта еврозоны преодолела отметку в 92 рубля. Повышенный интерес к активу обоснован общемировой экономической нестабильностью — в условиях пандемии коронавируса инвесторы стремятся «заморозить» свои накопления в стабильном продукте. Таковыми, по мнению экспертов, сегодня признаются евро, швейцарский франк и золото.

Резкий рост валют демонстрирует неопределенность игроков биржи — из-за коронавируса они не могут точно предсказать дальнейшее поведение рынка. На дестабилизацию финансового сектора также оказывают влияние геополитические факторы, такие как медленное восстановление европейского хозяйства и грядущие выборы президента США.