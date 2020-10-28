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Петух одним ударом убил полицейского на Филиппинах

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Петух одним ударом убил полицейского на Филиппинах

Манила, 28 октября. Мероприятие оперативного характера на Филиппинах закончилось смертью лейтенанта полиции. Сотрудник погиб после атаки боевого петуха.

Полицейский по имени Кристиан Болок проводил обыск в помещении, где неоднократно проходили нелегальные петушиные бои, сообщает издание PNA.

Внезапно на офицера налетел петух. На лапе у птицы было закреплено лезвие, которым он и ранил полицейского. Петух повредил мужчине бедренную артерию. Офицер был оперативно госпитализирован, но медики помочь не смоги — он умер от обильной кровопотери.

В ходе рейда стражи порядка изъяли семь боевых петухов. Установлены личности троих лиц, которые могут быть причастны к подпольным боям.

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