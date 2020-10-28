Сергей Жигунов подтвердил развод с актрисой Верой Новиковой

Советский и российский актер, кинорежиссер, продюсер, заслуженный артист РФ Сергей Жигунов в телефонном разговоре с корреспондентом ФАН подтвердил, что развелся с женой, актрисой Верой Новиковой.

Недавно звезда советской картины «Гардемарины, вперед!» удивил своих подписчиков Instagram любопытным постом. Артист сфотографировал свидетельство о расторжении брака с супругой и опубликовал в своем аккаунте с равнодушной подписью:

«Пусть это полежит здесь».

Стоит отметить, что это уже второй развод актера с Новиковой. Пара вместе с 1985 года. Впервые решение о расторжении брака они приняли в 2007 году, когда в прокат вышел сериал «Моя прекрасная няня» с актрисой Анастасией Заворотнюк в главной роли. Жигунова заподозрили в измене с брюнеткой. Что послужило причиной раздора их семейной жизни на этот раз, актер не уточнил.

«Мне кажется, в Instagram все и так понятно, какие тут могут быть еще подтверждения», — устало заявил актер.

Первое расставание оказалось не окончательной точкой в отношениях артистов, и они вновь зарегистрировали брак спустя два года. Может, и сейчас это лишь новый виток в их любовной истории. Однако последнее время Жигунова видели в компании одной девушки. Ею оказалась журналистка Виктория Ворожбит. Многие поклонники обратили внимание, что она очень похожа на Анастасию Заворотнюк. Некоторые пришли к выводу, что журналистка намеренно копирует образ актрисы, чтобы привлечь внимание Жигунова.